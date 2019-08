Legende:

Die Genfer Konventionen haben ihren Ursprung in den Erlebnissen des Genfer Geschäftsmanns Henry Dunant. Seine «Erinnerungen an Solferino» mündeten in der Gründung des späteren IKRK und 1864 in einer diplomatischen Konferenz, in der die erste Genfer Konvention beschlossen wurde.

Wikicommons