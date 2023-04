Die Feiern zum 75. Unabhängigkeitstag Israels beginnen am Dienstagabend. Nach dem gregorianischem Kalender fällt der Tag der israelischen Staatsgründung 1948 auf den 14. Mai. Der Unabhängigkeitstag wird in Israel aber stets nach dem hebräischen Kalender gefeiert – in diesem Jahr beginnen die Feiern daher schon am Abend des 25. April.