Vor 80 Jahren, am historischen D-Day, landeten während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende Soldaten in der Normandie.

Zum 80. Gedenktag der Landung alliierter Truppen in Nordfrankreich hat in Grossbritannien eine Gedenkfeier in Portsmouth stattgefunden, an der König Charles III. und der britische Premierminister Rishi Sunak teilgenommen haben. Der südenglische Hafen war einer der Ausgangsorte für den Angriff am 6. Juni 1944.

König Charles III. erinnerte an die Soldaten im Zweiten Weltkrieg. «Wir stehen für immer in ihrer Schuld», sagte er in Portsmouth. Am 5. Juni 1944 hatten sich dort und entlang der südenglischen Küste fast 160’000 Mann versammelt, um zu ihrer Mission in der Normandie aufzubrechen. Die Geschichten ihres Mutes, ihrer Widerstandskraft und ihrer Solidarität müssten daran erinnern, was man dieser Kriegsgeneration schulde, sagte König Charles.

Gedenkveranstaltungen zum D-Day

1 / 3 Legende: König Charles III. begrüsst den britischen D-Day-Veteran Eric Bateman anlässlich der nationalen Gedenkveranstaltung des Vereinigten Königreichs zum 80. Jahrestag in Portsmouth. Reuters / Andrew Matthews 2 / 3 Legende: Der britische Premierminister Rishi Sunak in angeregter Unterhaltung mit dem Veteranen Eric Bateman in Portsmouth. REUTERS / Andrew Matthews 3 / 3 Legende: Achille Muller, 98, der letzte Überlebende der französischen Streitkräfte, wird von Präsident Emmanuel Macron in Plumelec begrüsst. Muller gehörte der Maquis de Saint-Marcel an, einer Truppe französischer Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkriegs. REUTERS / Benoit Tessier

Die Briten erinnerten in Portsmouth mit Bildern, Briefen und Videoaufnahmen an die Soldaten, von denen einige persönlich teilnahmen. Militärmaschinen flogen über das Gelände, und Soldaten marschierten auf der Bühne auf.

Feier in der Normandie am Donnerstag

Der Monarch will mit seiner Frau Königin Camilla und Thronfolger Prinz William anschliessend zu den Gedenkfeiern in Frankreich weiterreisen. Sie werden morgen an einer Zeremonie in der britischen Gedenkstätte in Ver-sur-Mer in der Normandie teilnehmen.

Erwartet werden dort US-Präsident Joe Biden und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird an der Feier teilnehmen.

Gedenkfeier in der Bretagne

Kurz vor Mittag begann in der Bretagne in Nordfrankreich eine Gedenkfeier. Präsident Emmanuel Macron erinnerte dort an die Rolle des bretonischen Widerstands. An unterschiedlichen Orten der Bretagne und der Normandie wird der Rolle französischer Widerstandskämpfer sowie der zivilen Opfer in den Orten gedacht, die beim Vormarsch der Alliierten teils schwer zerstört wurden.