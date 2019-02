SRF News: Was bringt das Abkommen?

Beat Stauffer: Mit der Neuerung würden ungefähr 13 Prozent der Flüchtlinge direkt zu einem marokkanischen Hafen zurückgebracht. Um die von Madrid angepeilte Halbierung der Ankünfte zu erreichen, müsste Marokko allerdings zusätzlich verhindern, dass die Flüchtlinge in Boote oder über die Zäune der Exklaven von Ceuta und Melilla steigen.

Was sind das für Flüchtlinge, und was geschieht mit Zurückgeschafften?

Bei rund 23 Prozent der ankommenden Flüchtlinge und Migranten soll es sich um Marokkaner handeln, bei sieben Prozent um Algerier. Das sind aber nur die Registrierten. Viele kommen unerkannt an und tauchen unter. Zurückgeschaffte werden polizeilich registriert und in den meisten Fällen freigelassen. Subsahara-Afrikaner werden teilweise auch unter Zwang in entfernte Gebiete in den Süden Marokkos gebracht – eine Art Zermürbungstaktik, damit sie nicht erneut nach Spanien zu gelangen versuchen.

Geht ohne Geld beim Grenzschutz nichts?

Das ist auf jeden Fall so. Marokko war schon lange frustriert, dass der Einsatz finanziell nicht richtig abgegolten wird wie im Fall der Türkei. Marokko wendet nach eigenen Angaben jährlich 200 Millionen Euro für die Grenzsicherung auf. So könnten 80'000 Versuche der illegalen Ausreise verhindert werden. Ob die 140 Millionen Euro reichen, ist schwer abschätzbar. Die Aufwendungen Marokkos sind sehr gross und auch die Versorgung der Migranten und Flüchtlinge ist ein Problem. Wohin das Geld der EU fliessen wird, ist aber wenig transparent.