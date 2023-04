Das Thema Abtreibung treibt die Menschen in den ganzen USA um, nachdem der Oberste Gerichtshof in Washington D.C. letzten Sommer das allgemein gültige Recht auf Abtreibung nach 50 Jahren aufgehoben und den Entscheid den einzelnen Bundesstaaten überlassen hatte.

Wisconsin gehörte zu denjenigen Bundesstaaten, die ein so genanntes «Trigger Law» in der Schublade hatten. Durch dieses abtreibungsfeindliche Auslösegesetz trat unmittelbar nach dem Urteil des Supreme Courts in Washington das Abtreibungsverbot in Wisconsin in Kraft.