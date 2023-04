Legende: Die Abtreibungspille Mifepriston ist seit über 20 Jahren zugelassen. REUTERS/Annie Rice

Im US-Bundesstaat Texas hat ein Bundesrichter die Zulassung für das Abtreibungsmedikament Mifepriston ausgesetzt.

Die Pille wird bei mehr als der Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt.

Das US-Justizministerium kündigte an, Berufung einzulegen.

Die Zulassung für die Abtreibungspille Mifepriston wurde vom texanischen Gericht per Verfügung ausgesetzt. Der Beschluss vom Freitag solle jedoch erst in sieben Tagen in Kraft treten. So will das Gericht der Behörde, welche für die Zulassung von Medikamenten zuständig ist, die Möglichkeit geben, Berufung einzulegen, wie das Gericht mitteilte.

Audio Aus dem Archiv: Kampf gegen Abtreibung in den USA geht weiter 03:42 min, aus Echo der Zeit vom 21.01.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

Der Richter in Texas gab mit der Verfügung einer Klage von Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern gegen die Arzneimittelbehörde FDA statt. Sie werfen der FDA vor, das Medikament nicht ausreichend geprüft zu haben.

Nur kurz nach dem Urteil aus Texas verfügte ein US-Gericht im Bundesstaat Washington, dass der Zugang zum Medikament bestehen bleiben müsse. Zudem kündigte das US-Justizministerium an, gegen die Verfügung in Berufung zu gehen.