Im Sommer wird ein Urteil des höchsten Gerichts der USA erwartet, das für Millionen Frauen in den USA den Zugang zur Abtreibung massiv erschweren könnte. Seit 1973 ist die Abtreibung in den USA erlaubt. Das hat der Oberste Gerichtshof der USA im Urteil Roe v. Wade entschieden.

Seither gilt die liberale Rechtsprechung, dass die Abtreibung bis zur ungefähr 23. Woche erlaubt ist und nicht unzumutbar eingeschränkt werden darf durch Gesetze der Bundesstaaten. Doch seit kurzem sitzt am Gericht eine Mehrheit von konservativen Richterinnen und Richtern. In der Zeitschrift «Politico» ist ein Entwurf für ein Urteil durchgesickert. Demnach will die konservative Mehrheit Roe v. Wade aufheben.



Mississippi hat ein Gesetz erlassen, das Abtreibungen ab der 15. Woche verbietet. Gegen dieses Gesetz hat die Abtreibungsklinik vor dem Obersten Gerichtshof geklagt. Hebt das Gericht Roe v. Wade ganz oder teilweise auf, macht es den Weg frei für Abtreibungsverbote in Bundesstaaten.

«Roe v. Wade» wird der Entscheid genannt, weil die damals 22-jährige Klägerin zur Wahrung ihrer Anonymität in den Akten Jane Roe genannt wird. Gegner war für den Staat Texas der damalige Bezirksstaatsanwalt von Dallas, Henry Wade.