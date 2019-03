In Delray Beach in Florida ist ein Tesla unter einen Lastwagen-Anhänger geraten. Der Fahrer kam dabei ums Leben.

Der Unfall erinnert stark an einen Fall von Mai 2016. Damals geriet Teslas «Autopilot»-System ins Zwielicht.

Ob bei dem aktuellen Unfall ebenfalls der «Autopilot» eingeschaltet war, ist noch nicht klar.

Der Lastwagen überquerte die Fahrbahn an einer Strassenkreuzung, wie die lokalen Polizeibehörden dem Fernsehsender WPTV mitteilten. Der Tesla mit Model 3 fuhr demnach auf der Fahrerseite unter dem Anhänger durch und blieb erst einige hundert Meter später stehen. Der Fahrer sei dabei ums Leben gekommen. Auf Fotos eines WPTV-Verkehrshelikopters war ein roter Tesla mit beschädigtem Dach zu sehen.

Ein Team aus drei Experten sollte am Unglücksort in Delray Beach in Florida die genauen Umstände prüfen, wie die NTSB auf Twitter mitteilte. Noch gibt es keine Angaben dazu, ob das «Autopilot»-System bei dem Unfall eingeschaltet war. Tesla erklärte, das Unternehmen habe den Behörden seine Zusammenarbeit angeboten.

Der tödliche Unfall 2016

Die Unfallhergang erinnert nach ersten Berichten stark an einen Crash von Mai 2016, bei dem ein vom Assistenzsystem «Autopilot» gesteuerter Tesla mit Model S ebenfalls in Florida unter einen Lastwagen-Anhänger raste, der die Strasse überquerte. Tesla hatte damals erklärt, möglicherweise habe das «Autopilot»-System die weisse Seite des Anhängers vor dem Hintergrund eines hellen Himmels nicht erkannt oder für ein Autobahn-Schild gehalten.

Die NTSB hatte bei der Untersuchung des damaligen Unfalls festgestellt, dass das System wie angekündigt funktionierte.

Tesla ändert Sicherheitsvorkehrungen

Zugleich bemängelte die Behörde damals, die Technik habe es zugelassen, dass der Fahrer nicht auf den Verkehr geachtet habe. Tesla verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen und machte es unmöglich, die Hände für eine längere Zeit vom Lenkrad zu nehmen.

«Autopilot» ist lediglich ein Fahrassistenz-System und Tesla weist stets darauf hin, dass der Mensch am Steuer immer den Überblick über die Verkehrssituation behalten soll.

Die Behörden untersuchen derzeit mehrere Tesla-Unfälle seit 2017 und konzentrieren sich dabei vor allem auf die Rolle des Autopiloten der Tesla-Fahrassistenztechnik und Batteriebrände nach Unfällen.