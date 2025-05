Per E-Mail teilen

Der ehemalige uruguayische Präsident José Mujica ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Er regierte in Uruguay zwischen 2010 und 2015.

Bereits Anfang des Jahres nahm Mujica Abschied von seinen Landsleuten. Der ehemalige Präsident litt an Speiseröhrenkrebs. In einem Interview in der Wochenzeitung «Búsqueda» liess er ausrichten, er umarme alle.

José Mujica war vielen zeitlebens nur als Pepe bekannt. Der einfache Spitzname war Programm – die Bescheidenheit war Mujicas Markenzeichen. Während seiner Zeit als Präsident Uruguays, von 2010 bis 2015, wohnte Mujica in einem einfachen Bauernhaus und fuhr einen klapprigen VW-Käfer. Den grössten Teil seiner Gehalts spendete er, weshalb er als «ärmster Präsident der Welt» galt.

Idol der lateinamerikanischen Linken

Seine bescheidene und nahbare Art machte Pepe Mujica zu einem Idol der lateinamerikanischen Linken. Sein Lebensweg war aussergewöhnlich: in seiner Jugend war Mujica Teil einer bewaffneten Rebellen-Gruppe, bekämpfte den Staat, verübte Banküberfälle in Uruguay. Während der Militärdiktatur sass er dafür 15 Jahre im Gefängnis, 13 Jahre davon in Einzelhaft.

Legende: José Mujica starb eine Woche vor seinem 90. Geburtstag. Keystone/Adriana Thomasa

Nach der Rückkehr Uruguays zur Demokratie schwor Mujica dem bewaffneten Kampf ab und ging in die Politik. Als Präsident senkte Mujica die Armut in Uruguay, entkriminalisierte Abtreibungen, erlaubte gleichgeschlechtliche Ehen und leitete die Legalisierung von Cannabis ein.

Die Mitteilung des Todes von José Mujica hat der amtierende Präsident des Landes, Yamandú Orsi, verkündet. Dazu schrieb Orsi: «Wir werden dich sehr vermissen, lieber alter Mann. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast, und für deine tiefe Liebe zu deinem Volk.»

Yamandú Orsi gilt als politischer Zögling des verstorbenen Mujica. Orsi selbst regiert Uruguay seit dem 1. März 2025. Die politischen Verhältnisse in Uruguay sind im südamerikanischen Vergleich eher gemässigt. Die Unterschiede zwischen rechts und links sind kleiner als beispielsweise in Brasilien oder Argentinien.