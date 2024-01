Auf dem Tokioter Flughafen Haneda ist ein Passagierflugzeug der Japan Airlines bei der Landung in Brand geraten.

Gemäss einem Sprecher der betroffenen Fluggesellschaft waren 367 Passagiere an Bord. Sie und sämtliche Crew-Mitglieder hätten evakuiert werden können.

Wie die Küstenwache mitteilt, ist eine ihrer Maschinen ins Unglück involviert. Der genaue Hergang ist allerdings noch unklar.

Bei dem Zusammenstoss sind fünf Menschen an Bord der Maschine der japanischen Küstenwache ums Leben gekommen. Der Pilot ist schwer verletzt.

Augenzeugen zufolge war ein explosionsartiger Feuerball zu sehen. Aus dem Flugzeug treten weiter Flammen und Rauchwolken aus. Die Maschine steht indessen in Vollbrand. Löscharbeiten sind im Gang.

Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war zu sehen, wie Passagiere die Maschine über eine Notrutsche verlassen.

Viel Flugerkehr von und nach Tokio-Haneda Box aufklappen Box zuklappen Tokio-Haneda ist einer der beiden internationalen Flughäfen der japanischen Hauptstadt und einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Unfälle mit Verkehrsflugzeugen sind in Japan äusserst selten. Der schwerste von ihnen ereignete sich 1985, als ein Flugzeug der Japan Airlines zwischen Tokio und Osaka abstürzte und 520 Menschen ums Leben kamen – eine der schlimmsten Flugzeugkatastrophen der Welt.

Maschine startete im Norden Japans

Beim Flugzeug soll es sich Medienberichten zufolge um einen Airbus A350-900 handeln. Die Maschine ist schwer beschädigt. Alle Passagiere konnten in Sicherheit gebracht werden.

Gemäss einem Sprecher der Japan Airlines war die Maschine mit der Flugnummer 516 vom Flughafen Neu-Chitose in Hokkaido im Norden Japans gestartet.

Legende: Das Feuer greift um sich und setzt den Airbus in Vollbrand. IMAGO/Kyodo News

Maschine der Küstenwache in Unglück involviert

Alle Start- und Landebahnen wurden geschlossen, so das Ministerium.

Wie der Fernsehsender TBS berichtete, wollte die Maschine der Küstenwache Material in das Erdbebengebiet an der Westküste des Landes bringen. Dort sind seit dem Neujahrstag bei einer Serie von Erdbeben mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Es kam zu schweren Schäden. Der Pilot der Maschine sei verletzt worden, hiess es. Die restlichen fünf Personen an Bord starben. Alle Start- und Landebahnen wurden geschlossen, so das Ministerium.