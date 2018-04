Das waren die Ziele der Luftschläge in Syrien

Alliierte greifen an

Diese Ziele haben in Syrien die USA, Frankreich und Grossbritannien in der Nacht zum Samstag aus der Luft beschossen:

Militärflughafen Dumair: Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurde der Militärflughafen östlich von Damaskus angegriffen. Die syrische Luftabwehr habe aber alle zwölf Geschosse abgefangen, hiess es in Moskau. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass keine «Raketen» in Dumair eingeschlagen seien.

Von dem Flughafen östlich von Damaskus sollen die Helikopter des Typs Mi-8 Hip gestartet sein, die nach westlichen Angaben den Giftgasangriff in Duma in dem Gebiet Ost-Ghuta vor einer Woche ausführten. Vom Flugplatz starteten auch die Kampfjets, die in den vergangenen Wochen die damalige Rebellenhochburg Ost-Ghuta bombardierten. Bei der Offensive starben gemäss Angaben von Menschenrechtsorganisationen weit über 1000 Zivilisten.

Forschungszentrum Barsah: Ein Gebäude der Forschungseinrichtung nördlich von Damaskus wurde laut der syrischen Armeeführung beschädigt. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete später, es sei zerstört worden. In Barsah ist eine Zweigstelle der staatlichen Zentrums für wissenschaftliche Studien und Forschung untergebracht. Es soll laut Medienberichten Chemiewaffen entwickelt haben.

Kampfstofflager in Schien: Im Depot westlich der Stadt Homs in Zentralsyrien lagerte laut dem Generalstabschef des US-Militärs der chemische Kampfstoff Sarin. Nach US-Angaben soll es sich auch um eine Kommandozentrale gehandelt haben. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, in Schien sei auch eine Forschungseinrichtung gewesen. Die syrische Armee meldete drei verletzte Zivilisten durch den Angriff.