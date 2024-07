TGV-Strecken in Frankreich nach Sabotageakten lahmgelegt

Am Tag der Olympia-Eröffnung

Nur Stunden vor dem Beginn der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hat Frankreichs Bahngesellschaft SNCF mehrere Angriffe auf das Schnellzugnetz gemeldet.

Brandstifter hätten in der Nacht gezielt Feuer an Anlagen entlang von Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt Paris mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden, wie SNCF mitteilt.

800'000 Reisende seien demnach von den Angriffen betroffen.

Züge von der Schweiz nach Frankreich sind derzeit nicht von den Ereignissen betroffen, wie die SBB auf Anfrage schreibt.

Der Zugverkehr sei stark beeinträchtigt, so SNCF über X. Viele Bahnverbindungen mit den TGV-Schnellzügen müssten gestrichen werden. Der geschäftsführende Verkehrsminister Patrice Vergriete sagte, dass jeder zweite Zug nach Osten, nach Norden und jeder vierte Schnellzug in Richtung Bordeaux betroffen sei.

Auch auf der Route zum Stade de France, einem Austragungsort der Olympischen Spiele, geht derzeit nichts, wie die deutsche Nachrichtenagentur DPA berichtet. «Dies ist ein massiver Angriff in grossem Umfang, um das TGV-Netz lahmzulegen», so die SNCF.

Nach ersten Informationen wurden an drei verschiedenen Stellen ausserhalb von Paris unter anderem Signalanlagen angezündet oder Kabel durchtrennt. Ein vierter Angriff in Vergigny konnte verhindert werden.

SRF-Auslandredaktorin Veronika Meier, die für die Olympischen Spiele nach Paris gereist ist, erklärt, dass bei den Angriffen besonders empfindliche Infrastruktur – zum Beispiel Rohrleitungen, in denen viele wichtige Kabel verlaufen – angezündet wurden. Zudem seien alle Anschläge gleichzeitig um 4 Uhr morgens erfolgt.

An der Atlantik-, Nord- und Ostachse sind die Reparaturarbeiten angelaufen, teilte das französische Bahnunternehmen am weiter mit. Aber der Zugverkehr werde mindestens bis zum Ende des Wochenendes stark beeinträchtigt sein.

1 / 3 Legende: Ein Foto des Bürgermeisters von Vald'Yerre, das neben dem Tatort Courtalain liegt, zeigt Brandspuren und Schäden an der SNCF-Bahninfrastruktur. Franck Marchand via Facebook via Reuters 2 / 3 Legende: An einem anderen Tatort, in Croisilles, versuchen die Bahnarbeiter ihr bestes, die Schäden zu reparieren. Reuters/ 3 / 3 Legende: Derweil warten rund 800'000 betroffene Reisende sehnlichst darauf, dass die Züge bald wieder fahren können. (Bild vom Saint-Jean-Bahnhof in Bordeaux. REUTERS/Susana Vera

Sportministerin Amelie Oudea-Castera verurteilte den Vandalismus. «Das ist absolut entsetzlich», sagte sie dem Fernsehsender BFMTV. «Die Spiele ins Visier zu nehmen, heisst, Frankreich ins Visier zu nehmen.» Der abtretende französische Premier, Gabriel Attal, schreibt auf X, dass Frankreichs Geheimdienste mobilisiert worden seien, um die Täterschaft zu finden. Wer hinter den Anschlägen steckt und ob sie politisch motiviert sind, ist zunächst unklar.

Die Eröffnungsfeier in Paris, die am Abend stattfinden wird, wird trotz Brandanschlägen – Stand jetzt – wie geplant durchgeführt, vermeldet CNN unter Berufung auf die Veranstalter.

Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden rund 300'000 Menschen erwartet. Etwa 160 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet, unter ihnen auch Bundespräsidentin Viola Amherd, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz oder die US-amerikanische First Lady Jill Biden.

Auch Verbindung Paris–London und Paris–Brüssel betroffen Box aufklappen Box zuklappen Legende: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Von den Ausfällen betroffen ist auch der Eurostar, der London unter dem Ärmelkanal hindurch mit Frankreich verbindet. Züge von und nach Paris würden umgeleitet, teilte die Zuggesellschaft Eurostar mit. Etwa 25 Prozent der Eurostar-Züge werden am Freitag, Samstag und Sonntag im gesamten Streckennetz gestrichen, hauptsächlich zwischen Paris und London sowie Paris und Brüssel, erklärte Eurostar in einer Medienmitteilung. Das Zugunternehmen rechnet mit Störungen bis Montagmorgen. Eurostar rät seinen Reisenden, ihre Fahrten – wenn möglich – zu verschieben.

Wegen der Spiele ist die Sicherheitslage in Frankreich angespannt. Rund 35'000 Polizistinnen und Polizisten und Gendarmerie-Mitglieder sowie 18'000 Soldaten werden bei den Spielen im Schnitt jeden Tag im Einsatz sein. Scharfschützen, Taucher und KI-Kameras sollen mögliche Zwischenfälle rund um die Eröffnungsfeier am Abend auf der Seine verhindern. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Eröffnungsfeier stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt.