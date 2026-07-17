Die Schweiz beteiligt sich an einer Nato-Partnerschaft für die gemeinsame Beschaffung von Munition.

Damit will sie Beschaffungskosten senken und Lieferfristen verkürzen, wie das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) mitteilte.

Die Schweiz tritt der Ammunition Support Partnership (ASP) der Nato Support and Procurement Agency (NSPA) bei. Die Partnerschaft umfasst nach Angaben von Armasuisse mehr als 2000 Munitionstypen für Land-, Luft- und Seestreitkräfte. Insgesamt beteiligen sich 27 Staaten, darunter die Schweiz.

Legende: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

Die teilnehmenden Länder beschaffen Munition gemeinsam und profitieren dabei von Skaleneffekten, also günstigere Preise durch grössere Mengen. Die NSPA bietet im Rahmen der Partnerschaft zudem Leistungen in den Bereichen Munitionsüberwachung, Transport und Entsorgung an.

Mit dem Beitritt können sich auch Schweizer Rüstungsunternehmen an Ausschreibungen der NSPA beteiligen, sofern die Schweiz an der jeweiligen Support Partnership teilnimmt. Der Bundesrat will damit nach eigenen Angaben die sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis stärken. Der Schritt entspreche der rüstungspolitischen Strategie des Bundes.

Zusammenarbeit seit 1996

Die Schweiz arbeitet seit 1996 mit der Nato-Beschaffungsagentur NSPA zusammen. Bisher beteiligte sie sich an Partnerschaften für Luft-Luft-Lenkwaffen, die Fliegerabwehrlenkwaffe Stinger und das Luftverteidigungssystem Patriot.

Armasuisse bezeichnet die Teilnahme an der neuen Partnerschaft als mit der Schweizer Neutralität vereinbar. Falls sich ein Teilnehmerstaat später an einem internationalen bewaffneten Konflikt beteiligt, kann die Schweiz aus der Vereinbarung austreten, um ihre neutralitätsrechtlichen Pflichten einzuhalten.

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