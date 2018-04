Was man weiss – was noch unklar ist

Was ist geschehen? Am Montag ist in Toronto ein Mann mit einem gemieteten Kleinlaster in eine Gruppe von Fussgängern gefahren. Dabei wurden laut Behörden zehn Menschen getötet und 15 verletzt. Der Fahrer des Lastwagens wurde gefasst.

Wer ist der mutmassliche Täter? Es handelt sich um einen nicht vorbestraften 25-jährigen Mann aus einem Vorort Torontos. Die Polizei geht davon aus, dass er vorsätzlich handelte. Zu seinem Motiv ist noch nichts bekannt, es werde in alle Richtungen ermittelt. Laut Augenzeugen habe der Mann vor der Festnahme einen Polizisten aufgefordert, ihn zu töten. Es gibt keine weiteren Verdächtigen.

Bild 1 / 6 Legende: In Toronto ist am Montag der Fahrer eines Lieferwagens in Fussgänger gefahren. Reuters Bild 2 / 6 Legende: Gemäss Polizei sind zehn Menschen ums Leben gekommen und 15 weitere verletzt worden. Reuters Bild 3 / 6 Legende: Der Vorfall von Toronto hinterlässt Fassungslosigkeit. Reuters Bild 4 / 6 Legende: Die Polizei meldete kurz nach dem Zwischenfall eine Festnahme. Reuters Bild 5 / 6 Legende: Laut Augenzeugen soll es sich beim Transporter um einen Mietwagen gehandelt haben. AP/Screenshot Bild 6 / 6 Legende: Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tag aus. Zu Motiven oder möglichen Hintergründen machte sie noch keine Angaben. Reuters

Wo geschah die Todesfahrt? Im Bezirk North York, etwa 30 Minuten nördlich von der Innenstadt Torontos. Dabei handelt es sich um eine belebte Geschäftsgegend. Der mutmassliche Täter fuhr im Schlangenkurs zwischen Trottoir und Strasse. Die Fahrt zog sich über rund 15 Strassenblocks, bis der Wagen gestoppt wurde.

Schliessen Legende: Ein Lieferwagen ist in der kanadischen Metropole Toronto in eine Gruppe von Fussgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. srf

Wie reagiert die Politik? Torontos Bürgermeister John Tory sprach den Bürgern Mut zu. «Die Stadt ist momentan in sicheren Händen», versicherte er. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem «schrecklichen Vorfall» und dankte den Rettern vor Ort.