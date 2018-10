Beim Angriff auf eine Berufsschule auf der Krim steht ein Schüler in Verdacht, den Anschlag verübt zu haben. Dies hat der Premierminister der Krim, Sergej Aksenov, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS gesagt.

Es ist das erste Mal, dass es in Russland wegen eines Schülers zu einer Schiesserei in einer Schule gekommen ist. Anders als in den USA, wird der Waffenbesitz in Russland streng gehandhabt. Laut russischen Medien hatte der Täter die Lizenz für die Waffe seit Anfang September.