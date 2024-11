Ampel-Aus in Deutschland

In der Debatte um ein Strategiepapier zum Koalitionsbruch der FDP kommt es zu personellen Konsequenzen.

Der Partei-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai tritt zurück.

Das teilte der 48-jährige FDP-Politiker in Berlin mit.

Am Donnerstagabend hatte die Parteiführung das Papier veröffentlicht, nachdem Medien davon berichtet hatten. Darin ist von einem «D-Day» die Rede, an dem die FDP aus der Koalition austritt. In der Folge wird von einer «Feldschlacht» gesprochen, um den Schritt offensiv zu kommunizieren. Die Empörung über Stil und Inhalt des Papiers war gross. Die FDP habe verantwortungslos gehandelt, Christian Lindner müsse sich entschuldigen, forderte etwa SPD-Generalsekretär Matthias Miersch.

Legende: Laut «Spiegel» zieht Bijan Djir-Sarai mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus den «D-Day»-Enthüllungen. KEYSTONE/DPA/Michael Kappeler

Die FDP hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. «Hier ist ein Papier im Entwurfsstadium, das Mitarbeiter verfasst haben, in die Öffentlichkeit gebracht worden», sagte Parteichef Christian Lindner der «Rheinischen Post». Den Eindruck, dass die FDP ein falsches Spiel gespielt habe, wies er zurück. «Nein, denn zu jedem Zeitpunkt ging und geht es uns um den Politikwechsel, den dieses Land braucht. Die Ampel konnte ihn nicht mehr liefern.»

