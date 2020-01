So geht es weiter im Impeachment-Verfahren gegen Trump

Das US-Repräsentantenhaus wird die Überweisung der beiden Anklagepunkte im Impeachmentverfahren gegen US-Präsident Donald Trump an den Senat in den kommenden Stunden absegnen.

Dabei wird auch festgelegt, welche Abgeordneten des Repräsentantenhauses als Ankläger im Senat fungieren. Danach kann der «Prozess» in der kleinen Kammer beginnen. SRF News beantwortet dazu die wichtigsten Fragen:

Wann beginnt das Amtsenthebungsverfahren im Senat? Formell mit der Übermittlung der Anklagepunkte und der anschliessenden Vereidigung des Obersten Richters der USA, John Roberts, als Vorsitzenden. Roberts wird die Senatoren vereidigen. Der Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, rechnet mit diesen Schritten in dieser Woche. Der inhaltliche Teil des Verfahrens sollte kommenden Dienstag folgen.

Wie läuft die Senatsanhörung ab? Sie ist vergleichbar mit einem Gerichtsprozess. Es ist davon auszugehen, dass die Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses und des Justizausschusses, Adam Schiff und Jerry Nadler, die Anklage für das Repräsentantenhaus vertreten.

Legende: Die Abgeordneten Adam Schiff und Jerry Nadler könnten die Anklage im Senat vertreten. Keystone

Der Anwalt des Weissen Hauses, Pat Cipollone , und Donald Trumps persönlicher Anwalt Jay Sekulow werden den Präsidenten wohl vertreten. Verfassungsrichter Roberts leitet das Verfahren, er entscheidet es aber nicht – die Senatoren müssen das Urteil fällen. Das bislang letzte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Bill Clinton im Senat dauerte 1999 rund fünf Wochen. Damals wurden Zeugen angehört. Dauert das jetzige Verfahren ebenfalls so lange, müsste Präsident Trump am 4. Februar die Rede zur Lage der Nation im Kongress unter Anklage halten.

Angespanntes Verhältnis zwischen Trump und Obersten Bundesrichter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Trump hat Roberts in der Vergangenheit scharf attackiert. Im Wahlkampf 2016 nannte Trump den Obersten Verfassungsrichter «einen Albtraum für Konservative» und «eine absolute Katastrophe». Im November 2018 sah sich der Oberste Richter John Roberts zu einer deutlichen Stellungnahme gezwungen, als Trump einen Richter als «Obama-Richter» bezeichnet hatte. «Wir haben keine Obama-Richter und keine Trump-Richter, Bush-Richter oder Clinton-Richter», teilte Roberts damals mit. Die unabhängige Justiz sei etwas, «wofür wir alle dankbar sein sollten».

Wird Donald Trump aus dem Weissen Haus entfernt? Um eine Amtsenthebung zu vollziehen, sind im Senat 67 Stimmen bei mindestens einem Anklagepunkt nötig. Die Republikaner verfügen im Senat über 53 Sitze, die Demokraten über 45. Gemeinsam mit den zwei Unabhängigen kommen sie auf 47 Stimmen. Somit scheint eine Amtsenthebung unwahrscheinlich.

Bild 1 / 12 Legende: Andrew Johnson war der erste US-Präsident, der ein Amtsenthebungsverfahren über sich ergehen lassen musste. Keystone Bild 2 / 12 Legende: Als der 17. Präsident 1868 seinen Kriegsminister entlassen wollte, leitete der Kongress das Impeachment ein. Keystone Bild 3 / 12 Legende: Johnson wurde vorgeworfen, sich über Mitspracherechte des Kongresses bei Kabinettsposten zu foutieren. Keystone Bild 4 / 12 Legende: Dem Kongress fehlte am Ende eine einzige Stimme im Senat, um den Präsident aus dem Amt zu entfernen. Keystone Bild 5 / 12 Legende: 106 Jahre später wurde die Watergate-Affäre Richard Nixon zum Verhängnis. Keystone Bild 6 / 12 Legende: Im Zuge der Abhöraffäre gegen die Demokraten drohte dem Präsidenten das Impeachment. Keystone Bild 7 / 12 Legende: Diesem Verfahren kam der Republikaner mit seinem Rücktritt zuvor. Keystone Bild 8 / 12 Legende: 1998 wurde zum zweiten Mal in der US-Historie ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet – diesmal gegen Bill Clinton. Keystone Bild 9 / 12 Legende: Der Demokrat hatte mit einer Lüge versucht, die Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky zu verheimlichen. Keystone Bild 10 / 12 Legende: Clinton wurde des Meineids und Behinderung der Justiz beschuldigt. Die Zweidrittelmehrheit im Senat wurde verfehlt. Keystone Bild 11 / 12 Legende: Donald Trump ist der dritte Präsident, der sich mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert sieht. Keystone Bild 12 / 12 Legende: Dem Republikaner wird in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und Behinderung der Kongressermittlungen vorgeworfen. Keystone

Muss es im Senat ein Urteil geben? Mit einer einfachen Mehrheit kann die Anklage abgewiesen werden. Dann würde das Verfahren eingestellt. Allerdings wäre das kein Freispruch. Dieser Freispruch würde nur erzielt, wenn in keinem der beiden Anklagepunkte 67 Senatsstimmen zusammenkommen.

Amtsenthebung wäre eine Premiere Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Donald Trump ist nach Andrew Johnson, Richard Nixon und Bill Clinton erst der vierte Präsident in der Geschichte der USA, gegen den überhaupt Impeachment-Ermittlungen geführt wurden. Formell eröffnet wurde ein Amtsenthebungsverfahren im Senat bislang nur gegen Johnson und Clinton. In Johnsons Fall fehlte 1868 nur eine Stimme für die nötige Zweidrittelmehrheit zur Amtsenthebung. Bei Clinton fehlten 1999 erheblich mehr Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit. Richard Nixon kam mit seinem Rücktritt einem Amtsenthebungsverfahren zuvor.

Warum hat das Verfahren im Senat noch nicht begonnen? Am 18. Dezember hat das Repräsentantenhaus Anklage gegen Trump erhoben. Daraufhin hat die Sprecherin der grossen Kammer, Nancy Pelosi, die Überweisung der Anklagepunkte verzögert.

Legende: Kongressführerin Nancy Pelosi will im Senat eine faire Verhandlung sicherstellen. Keystone

Ohne diese Unterlagen kann der Senat mit dem Prozess nicht beginnen. Die Demokratin wollte den republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell dazu bringen, sich mit den Demokraten auf faire Regeln im Senatsverfahren zu einigen – das beinhaltet die Vorladung von weiteren Zeugen. Dazu gehören der amtierende Stabschef Mick Mulvaney oder der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton. Letzterer hatte verlauten lassen, dass er aussagen wird, sollte ihn der Senat vorladen.

Was wird Donald Trump vorgeworfen? Er soll seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt haben, um die Präsidentschaftswahl kommenden November zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Die Forderung soll Trump von der Freigabe militärischer Hilfe in Millionenhöhe an die Ukraine und einem Treffen der beiden Präsidenten im Weissen Haus abhängig gemacht haben. Die Anklagepunkte lauten auf:

Amtsmissbrauch

Behinderung der Kongress-Ermittlungen