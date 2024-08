Drei Tote bei Messerattacke in deutscher Stadt Solingen

An Stadtfest

Bei einer Messerattacke auf der 650-Jahr-Feier der deutschen Stadt Solingen hat es am Abend Tote und Verletzte gegeben.

Die Polizei löste Grossalarm aus.

Das «Solinger Tageblatt» berichtet von drei Toten und mehreren, teils schwerverletzten Personen.

Helikopter sind in der Luft, zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht unterwegs. Der Täter befindet sich auf der Flucht, wie eine Polizeisprecherin in Düsseldorf gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt. Die Polizei bestätigt einen grösseren Polizeieinsatz wegen eines Messerangriffs während der 650-Tage-Feier in Solingen auf X.

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Zahlreiche Ambulanzen sind im Einsatz. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik.

Die Behörden bitten die Solingerinnen und Solinger, die Innenstadt zu verlassen. Das Festival ist laut «Solinger Tageblatt» vorerst beendet. Sirenen seien rund um die Innenstadt zu hören. Augenzeugen berichten der Zeitung zufolge, der mutmassliche Täter sei in Richtung Hauptstrasse geflohen.

«Die Menschen sind geschockt»

Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren, erklärte dem Bericht zufolge auf der Bühne, dass der Rettungsdienst um das Leben von neun Menschen kämpfe. Tausende Besucher folgten demnach der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen. «Die Menschen sind geschockt, aber friedlich vom Platz», berichtete Müller der Zeitung.

Eine Reporterin des «Solinger Tageblatts» schilderte: «Die Stimmung ist gespenstisch.» Binnen weniger Minuten sei die ausgelassene Feierstimmung in Schock umgeschlagen, ihr seien tränenüberströmte Besucherinnen und Besucher entgegengekommen.

Auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach reagiert erschüttert. «Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und grosser Trauer», schreibt der SPD-Politiker auf der Facebook-Seite der Stadt. «Es zerreisst mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen.»

Fest sollte bis Sonntag dauern

Zum 650. Geburtstag der Stadt Solingen hatte am Freitag ein «Festival der Vielfalt» begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung heisst es: «Solingen Mitte wird dabei zur grossen Festmeile: Vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert.» In den Strassen erwarte die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr.

Die Stadt hat die Feier für beendet erklärt.