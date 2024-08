Das ist passiert: Während des Stadtfests in Solingen attackierte ein bislang unbekannter Mann am Freitagabend mehrere Menschen mit einem Messer. Nach derzeitigem Stand wurden durch den Anschlag drei Menschen getötet und acht verletzt, davon fünf schwer, so die Polizei. Bislang war von vier Schwerverletzten die Rede. Ersten Zeugenaussagen zufolge habe der Täter das Messer aus dem Nichts gezogen, schildert die Polizei. Wegen seines zielgerichteten Vorgehens – er habe auf den Hals der Opfer eingestochen – müsse man von einem Anschlag ausgehen. So verläuft die Suche nach dem Täter: Die Fahndung der Polizei nach dem Täter läuft auf Hochtouren. Dieser werde mit einem Grossaufgebot gesucht, wie die Polizei Düsseldorf am Samstagmorgen mitteilte. Derzeit würden sowohl Opfer als auch Zeugen befragt. Die Polizei habe eine Vielzahl an Kräften rund um die Solinger Innenstadt zusammengezogen,

1 / 6 Legende: Die bewaffneten Polizisten sichern den Einsatzort ab. KEYSTONE/DPA/Gianni Gattus 2 / 6 Legende: Mehrere Ambulanzen sind vor Ort, um sich um die Opfer zu kümmern. KEYSTONE/DPA/Gianni Gattus 3 / 6 Legende: Wegen der Messerattacke herrscht in der deutschen Stadt Solingen Grossalarm. KEYSTONE/DPA/Gianni Gattus 4 / 6 Legende: Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, macht sich ein Bild vor Ort und spricht mit der Presse. Keystone/Thomas Banneyer 5 / 6 Legende: Die Spurensicherung ist im Einsatz. Keystone/Christopher Neundorf 6 / 6 Legende: Ein Leichenwagen verlässt am frühen Samstagmorgen den Tatort. Keystone/Federico Gambarini

Man gehe davon aus, dass es sich um einen und nicht um mehrere Täter handelt, so Polizeisprecher Alexander Kresta zu Keystone-SDA. Auch Stunden später können die Sicherheitsbehörden noch keine gesicherten Angaben zu Aufenthaltsort und Aussehen des Täters machen. Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock und würden professionell betreut, so Kresta. Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Mithilfe in Form von Foto- oder Videomaterial und sonstigen Zeugenhinweisen. Sie hat ein Hinweisportal freigeschaltet.

Das sind die ersten Reaktionen: Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren, erklärte dem «Solinger Tageblatt», dass Tausende Besucher der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen, folgten. Eine Reporterin der Zeitung schilderte: «Die Stimmung ist gespenstisch.» Binnen weniger Minuten sei die ausgelassene Feierstimmung in Schock umgeschlagen, ihr seien tränenüberströmte Besucherinnen und Besucher entgegengekommen.

Wir alle in Solingen sind in Schock, Entsetzen und grosser Trauer.

Auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach reagiert erschüttert. «Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und grosser Trauer», schreibt der SPD-Politiker auf der Facebook-Seite der Stadt. «Es zerreisst mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen.»

Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein.

NRW-Innenminister Herbert Reul traf in der Nacht am Tatort ein. «Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein. Man kann noch nichts sagen zur Person und zum Motiv», sagte Reul. Bei den Toten handle es sich um eine Frau und zwei Männer. Und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst schreibt auf X: «Ein Akt brutalster und sinnloser Gewalt hat unser Land ins Herz getroffen.»

Das wurde gefeiert: Zum 650. Geburtstag der Stadt Solingen hatte am Freitag ein «Festival der Vielfalt» begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In den Strassen erwartete die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr. Die Stadt hat die Feier für beendet erklärt und eine Bürger-Hotline für Fragen nach vermissten Angehörigen eingerichtet. Bei der Polizei hätten sich Anfragen besorgter Menschen gehäuft, die wissen wollten, ob ihre Angehörigen unter den Opfern seien.