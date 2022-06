Im US-Bundesstaat Texas sind in der Nähe der Grossstadt San Antonio die Leichen von mehr als 40 Menschen aufgefunden worden.

Sie befanden sich in einem in einer verlassenen Gegend abgestellten Lastwagen.

Es handle sich wahrscheinlich um illegale Migrantinnen und Migranten, berichten US-Medien.

Mindestens 16 weitere Menschen, darunter auch Kinder, seien mit Anzeichen von Hitzeerschöpfung und offensichtlicher Dehydrierung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden der Stadt am Montagabend (Ortszeit) US-Medien zufolge mit. Der Bürgermeister von San Antonio, Ron Nirenberg, nannte den Vorfall in einem Tweet eine «furchtbare menschliche Tragödie».

Drei Menschen wurden Medienberichten zufolge festgenommen. Es sei aber unklar, ob sie tatsächlich mit diesem mutmasslichen Menschenschmuggel in Verbindung stünden, sagte Polizeichef der Grossstadt, William McManus.

00:40 Video Polizeichef William McManus: «Wir hörten Hilfeschreie» Aus News-Clip vom 28.06.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Angesichts der Zahl der Toten sprachen Medien von einem der schlimmsten Vorfälle im Zusammenhang mit illegaler Migration.

Die schlimmsten Fälle weltweit Box aufklappen Box zuklappen 27. Juni 2022: 46 mutmassliche Einwanderer wurden tot in einem überhitzten Anhänger auf einer abgelegenen Nebenstrasse im Südwesten von San Antonio gefunden.



gefunden. 23. Juli 2017: Acht Einwanderer wurden tot in einem überhitzten Wohnwagen auf einem Walmart-Parkplatz in San Antonio gefunden. Zwei weitere starben später in Spitälern. Der Fahrer wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.



gefunden. Zwei weitere starben später in Spitälern. Der Fahrer wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 20. Februar 2017: 13 afrikanische Migranten erstickten in einem Schiffscontainer, während sie zwischen zwei Städten in Libyen transportiert wurden. Nach Angaben des örtlichen Roten Halbmonds waren insgesamt 69 Migranten, die meisten aus Mali, in den Container gepfercht.



transportiert wurden. Nach Angaben des örtlichen Roten Halbmonds waren insgesamt 69 Migranten, die meisten aus Mali, in den Container gepfercht. 27. August 2015: Die österreichische Polizei entdeckt einen verlassenen Lastwagen mit den Leichen von 71 Migranten, darunter acht Kinder, aus dem Irak, Syrien und Afghanistan. Der Lkw, der an einer Autobahn gefunden wurde, war von Ungarn nach Österreich unterwegs.



unterwegs. 4. April 2009: 35 afghanische Migranten erstickten in einem Schiffscontainer im Südwesten Pakistans . Die Behörden gaben an, dass sich mehr als 100 Menschen in dem Container befanden.



. Die Behörden gaben an, dass sich mehr als 100 Menschen in dem Container befanden. 9. April 2008: 54 birmanische Migranten erstickten im hinteren Teil eines luftdicht verschlossenen Kühltransporters in Ranong, Thailand .



. 14. Mai 2003: 19 Migranten starben auf dem Weg von Süd Texas nach Houston in einem überhitzten Sattelschlepper.



nach Houston in einem überhitzten Sattelschlepper. 18. Juni 2000: 58 chinesische Einwanderer wurden in der englischen Hafenstadt Dover tot in einem Lastwagen gefunden. Der niederländische Lkw hatte die Einwanderer von Belgien aus über den Ärmelkanal transportiert. Zwei Personen überlebten.



Derzeit versuchten besonders viele Menschen, von Mexiko aus in die USA zu gelangen, schrieb die «New York Times». Warum die 46 Menschen gestorben sind, ist noch unklar. Wasser oder Klimaanlage habe es in dem Anhänger – einem Kühltransporter – nicht gegeben, sagte der Feuerwehrchef von San Antonio, Charles Hood, laut dem Lokalsender News4SA. In San Antonio soll es den Berichten zufolge in den vergangenen Tagen sehr heiss gewesen sein.

Viviane Manz, SRF-Korrespondentin in den USA, erklärt: «Hinter der US-mexikanischen Grenze lassen Menschenschmuggler immer wieder Migranten zurück, sie verdursten in den texanischen Weiten oder überhitzen, ersticken.»