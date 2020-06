Bisher hat sich London zu den Bürgerprotesten in der ehemaligen Kronkolonie Hongkong eher zurückhaltend geäussert, was nicht nur Freude auslöste. Der internationale Druck auf die ehemalige Kolonialmacht, sich zu positionieren, ist gestiegen.

Auch innenpolitisch wurde das Missfallen über China immer grösser. Kürzlich wurde publik, dass sieben ehemalige Aussenminister ihren Nachfolger Dominic Raab in einem Brief an die historische Verantwortung ermahnt haben. Im Kabinett sitzen zudem mittlerweile einige Leute, deren Vorfahren aus ehemaligen Kolonien stammen.

In der Summe hat das offenbar gewirkt, so dass Johnson jetzt mit seiner Idee auf Konfrontationskurs mit dem fünftgrössten Handelspartner geht. Westminister gewichtet anscheinend die moralische Verantwortung höher als wirtschaftliche Folgeschäden. Neben der Kritik am Sicherheitsgesetz zur Unterdrückung der Protestbewegung ist es auch ein aussenpolitisches Signal, dass man das Dossier nicht einfach den USA überlassen will.