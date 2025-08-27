Bei einem Angriff auf eine katholische Schule in Minneapolis wurden zwei Kinder getötet und mehrere Personen verletzt.

Der mutmassliche Schütze ist tot. Er soll sich als Transperson bezeichnet haben.

Das FBI prüft, ob es sich um ein Hassverbrechen gegen Katholikinnen oder Katholiken oder einen inländischen Terrorakt handelt.

«Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort», schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Gouverneur Tim Walz bezeichnete die Tat als «schrecklich».

In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota hat ein bewaffneter Angriff auf Kinder während eines Gottesdienstes zwei Tote und zahlreiche Verletzte gefordert. Nach Angaben der Polizei feuerte der Schütze durch die Fenster einer katholischen Kirche auf die Kinder auf den Kirchenbänken.

Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort, 14 weitere Kinder und drei Erwachsene wurden verletzt.

Legende: Nach den Sommerferien ist es an einer Schule in Minneapolis zu einer Schiesserei gekommen. Reuters/Tim Evans

Der mutmassliche Täter ist tot. Heimatschutzministerin Kristi Noem und die Polizei geben sein Alter mit 22 bzw. 23 Jahren an. Er habe sich als Transperson identifiziert, keine Vorstrafen gehabt und drei legal erworbene Waffen bei sich geführt – ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole. Die Polizei stellte zudem weitere Schusswaffen in seinen Wohnhäusern sicher.

Die US-Bundespolizei FBI untersucht den Angriff als mögliches Terror- oder Hassverbrechen gegen Katholikinnen und Katholiken. Der Schütze habe ein Manifest auf Youtube veröffentlicht, das nun von Experten geprüft wird. Eine Verbindung zwischen ihm oder seiner Familie und der Kirche ist bisher nicht bestätigt. Weitere Verdächtige gibt es nach Polizeiangaben nicht.