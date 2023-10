«Wir haben uns entschieden, dem Terror nicht nachzugeben und uns durch nichts spalten zu lassen», sagte Macron nach einem Besuch der Schule. Zwei weitere Personen seien bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden.

Beim festgenommenen Verdächtigen handle es sich um einen 20-jährigen ehemaligen Schüler des Gymnasiums, hiess es aus Polizeikreisen. Diese bezeichneten ihn als russischstämmigen Tschetschenen, während einige französische Medien ihn als russisch-kaukasisch-stämmigen Inguschen beschrieben.

Ein Bruder des mutmasslichen Angreifers wurde ebenfalls festgenommen. Ein weiterer Bruder sitze wegen Verbindungen zu militanten islamistischen Gruppierungen und der Verherrlichung von Terroranschlägen bereits im Gefängnis.