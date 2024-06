Legende: Archivbild: Feuerwehrleute arbeiten daran, das Feuer zu löschen, nachdem Berichte über eine Explosion in einem Treibstofflager in Woronesch, Russland, etwa 460 Kilometer (285 Meilen) südlich von Moskau, am Samstag, 24. Juni 2023, eingegangen sind. Archivbild/Andrey Arxipov via AP

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff vor rund einer Woche soll nach inoffiziellen Berichten ein Radar des russischen Frühwarnsystems gegen anfliegende Atomraketen beschädigt worden sein. Fotos von Schäden an der Anlage nahe der Stadt Armawir in Südrussland seien in russischen und ukrainischen Kanälen aufgetaucht, schrieb das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) später in seinem Lagebericht. Von Moskauer Seite äusserte sich der ehemalige russische Ex-Nato-Botschafter Dmitri Rogosin. Auf X warnte er, mit solchen Angriffen rücke die Welt näher an den Abgrund eines Atomkriegs.

Ein ukrainischer Beamter, der mit der Angelegenheit vertraut ist, behauptete vergangene Woche gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa, dass Russland Radaranlagen benutze, um die Aktivitäten der ukrainischen Armee zu überwachen, insbesondere den Einsatz von Drohnen und Raketen durch Kiew aus der Luft. Der Beamte bestätigte, dass der ukrainische Militärgeheimdienst GUR für die Angriffe verantwortlich sei.

Wie der Atomwaffenexperte Pavel Podvig vom UNO-Institut für Abrüstungsforschung jüngst gegenüber dem deutschen «Spiegel» erklärte, hat die Station in Armawir auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine jedoch kaum eine Bedeutung. Es sei schwierig, das Radar zur Erkennung ukrainischer Drohnen oder Flugzeuge zu verwenden. Auch für die Aufklärung ballistischer Raketen habe das Radar nur einen begrenzten Nutzen über Teilen der Südukraine.