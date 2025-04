Per E-Mail teilen

Die isländischen Behörden haben eine Stadt und das Thermalbad «Blaue Lagune» im Südwesten Islands evakuiert.

Dies, da ein Vulkan zum achten Mal auszubrechen droht.

Magma begann an einem Vulkan in der Nähe der Stadt Grindavik zu fliessen, wo etwa 40 Häuser evakuiert wurden, so der staatliche Rundfunk RUV.

Die auf der Halbinsel Reykjanes gelegene Gemeinde wurde vor einem Jahr weitgehend evakuiert, als ein Vulkan nach 800 Jahren Ruhezeit wieder zum Leben erwachte. Der Magmastrom wurde von einem starken Erdbebensturm begleitet, ähnlich wie bei früheren Ausbrüchen, teilte das isländische Wetteramt mit.

«Bis jetzt hat noch kein Magma die Oberfläche erreicht, aber eine Eruption ist wahrscheinlich», so das Amt.