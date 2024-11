Auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel in Island ist es erneut zu einem Vulkanausbruch gekommen.

Der kleine Fischerort Grindavik wird laut Angaben des isländischen Wetterdiensts evakuiert. Derzeit sei keine Infrastruktur durch die Eruption bedroht, doch werde Grindavik evakuiert, sagte ein IMO-Experte dem öffentlichen Rundfunk RAS3.

Live-Aufnahmen zeigten, wie Lava aus einer langen Spalte am Ausbruchsort sprudelte. Die Eruption habe sich in der Nacht zu Donnerstag an der Sundhnuksgigar-Vulkanspalte nahe von Grindavik ereignet, erklärte der isländische Wetterdienst IMO. Es handelt sich um den siebten Vulkanausbruch seit Dezember 2023. Zuvor war es in der Region jahrelang zu verstärkter seismischer Aktivität gekommen. Island beherbergt insgesamt 33 aktive Vulkane.