Der britische König Charles III. (77) hat Berichten zufolge erstmals seit Jahren wieder die Familie seines entfremdeten Sohns Prinz Harry getroffen.

Der Monarch empfing Harry (41) und seine Frau Meghan (44) demnach gemeinsam mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) in seiner Residenz Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire.

Dies berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und BBC unter Berufung auf den Palast.

Archie und Lilibet hatten ihren Grossvater demnach zuletzt 2022 gesehen. Auch Königin Camilla (78) sei dabei gewesen. Um was es bei dem Treffen ging, ist allerdings nicht bekannt. Der BBC zufolge beschrieb der Palast das Treffen als «private Familienangelegenheit».

Legende: Harry befindet sich seit diesem Montag in Grossbritannien (hier am 7. Juli in London). REUTERS/Jack Taylor

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt. Das Paar lebt mittlerweile mit den beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt seither als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäussert. Im September 2025 traf Harry seinen Vater bereits im Londoner Clarence House.

Legende: König Charles III. an einem offiziellen Anlass am Freitag in Oxfordshire. REUTERS/Toby Shepheard/Pool

Der 41-Jährige war am Montag in London zu einem mehrtägigen Besuch in Grossbritannien eingetroffen.