SRF-Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner: «Netanjahu sieht eine historische Chance, Land im Westjordanland zu annektieren und damit in die Geschichtsbücher einzugehen. Trump ist womöglich nur noch bis Ende Jahr im Weissen Haus, auf seine Wiederwahl will Netanjahu nicht wetten respektive warten. Wäre ein Demokrat im Weissen Haus, wäre die Chance vielleicht weg. Zudem ist die Welt mit der Coronakrise beschäftigt – auch in den Palästinensergebieten und Jordanien hat man andere Probleme. Netanjahu rechnet damit, dass die Proteste der Palästinenser nicht so gross sein könnten, wie diese es jeweils ankündigen. Deswegen glaubt Netanjahu, dass es ein guter Moment ist, um Fakten zu schaffen.

Ob er die Annexion vollumfänglich durchsetzen wird, ist aber unklar. Beobachter glauben, dass Netanjahu nicht gleich ab nächster Woche die vollen 30 Prozent des Westjordanlandes annektieren wolle, die ihm der US-Nahostfriedensplan zugesteht. Dafür gibt es gute Argumente. Annektiert Netanjahu 30 Prozent des Westjordanlandes, müsste er – laut dem Plan – den Palästinensern die restlichen 70 Prozent als Staatsgebiet zugestehen.

Zudem hat Jordaniens König Abdullah erst kürzlich in Washington lobbyiert und davor gewarnt, dass eine Annexion die Stabilität seines Landes gefährden könnte. Offenbar mit Erfolg: Israel-nahe Think Tanks waren von Abdullahs Argumenten beeindruckt. Netanjahu kann sie nicht einfach ignorieren.

Deshalb geht man davon aus, dass Netanjahu im Juli eher mit einer symbolischen Annexion bestimmter Siedlungen am Rande des Westjordanlandes beginnen würde. Dies, um Siedlern zu zeigen, dass er es ernst meint. Erst in einer späteren Phase könnte dann mehr Land folgen.»