Frauen in Italien müssen künftig nicht mehr für die Antibabypille bezahlen. Das hat die zuständige Arzeimittelbehörde beschlossen.

Ziel sei es, Frauen, die bisher aus Kostengründen auf die Pille verzichten, neu zu dieser Art von Verhütung zu bewegen, sagt die Chefin der Behörde.

Verglichen mit anderen EU-Ländern nutzen in Italien wenig Frauen die Anti-Babypille.

Ein Ausschuss der italienischen Arzneimittelagentur Aifa hat am späten Freitagabend beschlossen, die Verhütungspille in die Liste der kostenlos verfügbaren Medikamente aufzunehmen, wie die Präsidentin des Expertengremiums, Giovanna Scroccaro, in einem Interview mit dem Gesundheitsportal «Quotidiano Sanità» sagt.