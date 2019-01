In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es zu einem Terror-Anschlag auf ein Hotel gekommen.

Die radikalislamische Terrorgruppe Al-Shabaab hat die Verantwortung für die Attacke übernommen.

Ein Polizist bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, es habe mindestens 15 Tote gegeben. Präsident Uhuru Kenyatta spricht von 14 Toten.

Alle Terroristen seien «neutralisiert» worden, sagte Kenyatta am Mittwochmorgen. Zuvor berichteten Medien von weiteren Schüssen. Wie ein Sprecher der Anti-Terror-Polizeieinheit sagte, galt der Angriff einer US-Konferenz. Die Veranstaltung sollte ursprünglich in dem von Terroristen angegriffenen Luxushotel stattfinden. Der Ort der Konferenz, an der auch US-Amerikaner teilnehmen sollten, sei in letzter Minute aber geändert worden.

Ministerium gibt Entwarnung

Das kenianische Innenministerium schrieb am Mittwochmorgen auf Twitter, Zivilisten, die durch Sicherheitsleute in dem einen Gebäude geschützt worden seien, seien mittlerweile gerettet worden. «Alle Gebäude und die Umgebung sind sicher.»

Zahlreiche Personen sollen sich aber noch in dem Gebäudekomplex befunden haben, darunter auch einige Verletzte. Laut des Internetseite des Betreibers haben unter anderem einige ausländische Unternehmen dort Büros, wie etwa der deutsche Software-Anbieter SAP, der US-Chemiekonzern Dow Chemical, der britische Konsumgüter-Produzent Reckitt Benckiser und der französische Spirituosen-Hersteller Pernod Ricard.