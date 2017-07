Scaramucci hat alte Tweets von seinem Account gelöscht. Das teilte er via Twitter mit. Er strebe durch diese Bekanntgabe volle Offenlegung an. «Frühere Ansichten haben sich entwickelt und sollten keine Ablenkung sein. Ich diene der Agenda von #POTUS (President of the United States) und das ist alles, worauf es ankommt», schrieb er. Unter den gelöschten Tweets war Medienberichten zufolge einer, in dem er Unterstützung für Hillary Clinton ausdrückte, die einstige demokratische Rivalin von Trump im Kampf um das Präsidentenamt 2016. In einem anderen kritisierte er den von Trump geplanten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.