Demo gegen extreme Rechte in Brüssel

Mehrere Tausend Menschen demonstrierten in Belgiens Hauptstadt Brüssel.

Sie protestierten gegen den Anstieg extremer Rechter in Europa.

Legende: Die Antifaschistische Koordination Belgiens mobilisierte zu einer Grossdemonstration an einem Sonntag in Brüssel. imago images/Le Pictorium

Gegen den Anstieg der extremen Rechten in Europa, gegen Rassismus – dafür zogen am Sonntag laut Polizeiangaben rund 4500 Personen durch die Strassen der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Die Antifaschistische Koordination Belgiens, ein Zusammenschluss aus rund 20 Organisationen, hatte zur Demonstration aufgerufen.

Insbesondere rechte Parteien hatten bei den Europawahlen vor einer Woche Stimmen dazugewonnen. In Deutschland etwa kam die AfD auf den zweiten Platz, in Frankreich holte sich die Rechtsaussen-Partei Rassemblement National mehr als doppelt so viele Stimmen wie das Mitte-Bündnis von Präsident Emmanuel Macron.