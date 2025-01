Legende: Teresa Delgado, Südamerika-Korrespondentin von SRF. SRF

SRF-Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado hat Mileis Auftritt am WEF aus Chile verfolgt. Sie hat eine «Rede im typischen Milei-Stil gehört – sie war nämlich sehr provokativ». Der Aufritt beweise einmal mehr, dass Milei mit seiner Wirtschaftspolitik auch ideologische Ziele verfolge. «Er zielt auf einen Kulturkampf ab.»

Milei beschwor in seiner Rede immer wieder die Freiheit. Seine Politik zeige aber, dass «sein» Freiheitsbegriff nicht für alle Argentinierinnen und Argentinier gleichermassen gelte, sagt Delgado: So streiche er etwa Gelder für Frauenhäuser und die Opfer häuslicher Gewalt, obwohl der Machismo in Argentinien noch immer verbreitet sei. Ebenso schaffe Mileis diskriminierende Rhetorik gegenüber LGBTQ-Personen ein Klima, indem «Unsagbares wieder salonfähig» werde. «Mileis Weltsicht ist eine populistische Schwarz-Weiss-Sicht, ein links gegen rechts, Sozialismus gegen Kapitalismus – ohne Nuancen, ohne Differenzierung, ohne ein Anerkennen der Komplexität mit ihren vielen Graustufen, die unsere Welt ja auch hat.»

Aber wirken seine wirtschaftlichen Rezepte auch? Im Wahlkampf hat Milei versprochen, die argentinische Wirtschaft wieder aufzurichten. Einen Teil dieses Versprechens hat er eingelöst: So hat er die Inflation im Land im ersten Jahr seiner Präsidentschaft gebremst. Dies hat er vor allem mit strengen Sparmassnahmen geschafft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) lobt seine Reformen, so etwa beim Arbeitsrecht. «Dass die Inflation gebremst ist, ist ein Erfolg für Milei und das muss man ihm zugutehalten», sagt Delgado. «Erreicht hat er das auch mit Massenentlassungen. So hat er bereits die Hälfte aller Ministerien in Argentinien geschlossen.»

Die monatliche Inflation lag zuletzt bei unter drei Prozent. Das sei ein erfreulich tiefer Wert, schätzt Delgado. «Aber die jährliche Inflationsrate beträgt immer noch rund 200 Prozent. Es ist also nicht so, dass die Inflation jetzt schon vollständig gebändigt wäre.» Zudem sei die Armutsrate in Argentinien wegen der Inflation und wegen Mileis Sparmassnahmen weiter hoch. «Die Lebenshaltungskosten sind auf sehr hohem Niveau gebremst, aber das Leben ist für die meisten Argentinierinnen und Argentinier weiterhin teuer.»