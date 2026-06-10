Der somalische WM-Schiedsrichters Omar Artan durfte wegen Sicherheitsbedenken nicht in die USA einreisen.

Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe bei Artan «Verbindungen zu mutmasslichen Mitgliedern terroristischer Organisationen» ergeben, teilte ein namentlich nicht genannter Vertreter der US-Regierung dem Nachrichtensender CNN mit.

Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind. Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen. Die Grenzschutzbehörde CBP hatte im Fall Artan «Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung» angeführt, ohne nähere Angaben zu machen.

Legende: Omar Artan: «Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich bin einfach nur ein Schiedsrichter.» Keystone/MOSA'AB ELSHAMY

«Ich hatte das richtige Visum»

Artan war 2025 als Afrikas bester männlicher Schiedsrichter ausgezeichnet worden. Der afrikanische Fussballverband hatte ihn als einen von sieben afrikanischen Unparteiischen für die diesjährige Weltmeisterschaft ausgewählt. Er wäre der erste Somalier gewesen, der bei einer WM als Schiedsrichter im Einsatz ist.

Nach seiner verweigerten Einreise in die USA hatte sich Artan «sehr, sehr enttäuscht» gezeigt. Er sei «einfach nur ein Schiedsrichter», der versuche, sich mit der WM-Teilnahme den grössten Traum seines Lebens zu erfüllen, sagte er der «New York Times». Formelle Fehler seien ihm nicht unterlaufen: «Ich hatte die richtigen Papiere und alles andere. Ich hatte das richtige Visum.»

Artan wollte den Angaben zufolge am Samstag in Miami in die USA einreisen. Seine Reise habe in Nairobi begonnen, wo er auf die erforderlichen Reisedokumente gewartet habe. Anschliessend sei er über Istanbul nach Miami geflogen, um an einem Vorbereitungstreffen der FIFA-Schiedsrichter teilzunehmen.

Embolo und viele weitere Spieler und Fans mit Einreiseproblemen Box aufklappen Box zuklappen Probleme mit der Einreise an die Fussball-WM in die USA hatte nicht nur Artan, sondern auch andere Spieler und Fans. Der bekannteste Fall ist der von Nati-Stürmer Breel Embolo. Er durfte zunächst nicht in die USA reisen – offenbar wurde seine Einreisegenehmigung (ESTA) von US-Seite genauer überprüft, weil er kürzlich wegen einer Drohung rechtskräftig verurteilt worden war. Inzwischen ist er im Nati-Camp angekommen. Der irakische Fussballspieler Aymen Hussein wurde nach seiner Ankunft mit seinem Team am Flughafen O'Hare in Chicago fast sieben Stunden lang festgehalten und verhört. Schliesslich durfte der Stürmer, der das entscheidende Tor für die WM-Qualifikation des Iraks geschossen hatte, in die USA einreisen. Dem irakischen Mannschaftsfotografen wurde die Einreise dagegen verweigert.

Das Fussball-Nationalteam von Iran ist am Wochenende in Mexiko eingetroffen, wo es sein Hauptquartier während der WM bezogen hat. Die Mannschaft darf nur für die Spiele in die USA reisen und muss das Land gleichentags wieder verlassen, wie die US-Behörden verfügt haben. Noch immer wartet die iranische Delegation auf die US-Visa für 15 ihrer offiziellen Begleiter.



Die BBC berichtete von schottischen Fans, die 28 Jahre darauf gewartet haben, dass sich ihre Mannschaft wieder einmal für eine WM-Endrunde qualifiziert, und planten, zu den Spielen in die USA zu reisen. Sie buchten Flüge und kauften Tickets für die Spiele Schottlands in den USA. Doch ihre ESTA- oder Visa-Anträge wurden kurz vor Reiseantritt abgelehnt. Und damit ist der Traum vom Mitfiebern mit dem Nationalteam im Stadion ausgeträumt.

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Befragung zur Terrormiliz Al-Shabaab

US-Grenzbeamte hätten ihn zu seiner Reise sowie zur politischen Lage in Somalia befragt, vor allem zur islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab, die in Teilen des Landes aktiv ist und seit Jahren gegen die somalische Regierung kämpft.

Das somalische Ministerium für Jugend und Sport kritisierte die Entscheidung der US-Behörden. Omar Artan sei die Einreise in die USA «ohne einen triftigen Grund» verweigert worden, hiess es in einer Stellungnahme. Die somalische Regierung habe sofort Kontakt zu den US-Behörden und zur Fifa aufgenommen, bislang aber keine Lösung gefunden.

Fifa: «Wir entscheiden nicht über Visaanträge»

Die Fifa teilte weiter mit: «Die Fifa ist nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschliesslich der Entscheidung über Visaanträge.» Wie bei vorherigen Turnieren habe das Gastgeberland das ultimative Recht, über die Visavergabe zu entscheiden.

Die WM-Unparteiischen trainieren gemeinsam in Miami und werden dort auf die Spiele vorbereitet. So ist ein Einsatz von Artan auch in den weiteren Gastgeberländern Mexiko und Kanada derzeit ausgeschlossen.