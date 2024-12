Während die Welt gebannt nach Syrien blickt, baut Baschar al-Assad mit seiner Familie ein neues Leben in Russland auf. Der Kreml hat seinem langjährigen Verbündeten politisches Asyl gewährt. Nun könnte sich der Assad-Clan an einem Ort aufhalten, wo es sich gut leben lässt: der Villengegend Barwicha vor den Toren Moskaus.

Legende: In Barwicha befindet sich unter anderem das Schloss Meiendorf. Es dient dem russischen Präsidenten als Residenz. Bild: Der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew (rechts) empfängt 2009 hohen Besuch aus Tadschikistan. Reuters/Ria Novosti

In Barwicha wohnen vor allem neureiche Russinnen und Russen. Privatmann Assad könnte bei seinen Spaziergängen und Familienausflügen auf «illustre» Gestalten treffen, mit denen er mehr gemeinsam hat. «In der Gegend gibt es eine auffällig hohe Dichte an russlandfreundlichen ehemaligen Politikfiguren aus aller Welt», berichtet SRF-Korrespondent Calum MacKenzie.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: In Barwicha leben Familienmitglieder des ehemaligen serbischen Machthabers Slobodan Milosevic, der sich wegen Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten musste. Er verstarb 2006 noch vor Abschluss des Gerichtsverfahrens. Getty Images/Stéphane Ruet

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Auch der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch lebt in Barwicha. Seine Regierung sperrte sich vor zehn Jahren dagegen, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Es folgten mehrmonatige Massenproteste in Kiew – der sogenannte Euromaidan. Schliesslich flüchtete Janukowitsch nach Moskau. Getty Images/Sasha Mordovets

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Der erste Präsident des unabhängigen Kirgistan, Askar Akajew, fand ebenfalls im Moskauer Villenviertel Asyl. Er wurde 2005 gestürzt und floh nach Russland, wo der Physiker seine wissenschaftliche Laufbahn vorantrieb. Auch Akajews Nachfolger Kurmanbek Bakijew wurde in einem Volksaufstand aus dem Amt gejagt – er floh allerdings nach Minsk. Keystone/AP/Vyacheslav Oseledko

Der syrische Diktator ist im russischen Exil zum Normalbürger geschrumpft. Neuland ist Russland für ihn aber nicht. Assad und seine Familie pflegen schon lange Verbindungen nach Moskau und besitzen Luxuswohnungen im Nobelquartier Moskau City. Hafez al-Assad, der älteste Sohn von Baschar, soll in Moskau eben erst sein Studium der Physik und Mathematik abgeschlossen haben.

Legende: Der Stadtteil Moskau City ist von Wolkenkratzern geprägt. Assad und seine Verwandtschaft sollen hier laut der «Financial Times» über 20 Apartments im Wert von umgerechnet 35 Millionen Franken besitzen. Getty Images/Contributor

Ob in Barwicha oder anderswo in Moskau: Das Leben von Assad und seiner Familie dürfte sich ähnlich gestalten wie das der anderen gefallenen Potentaten. Ruhig, abseits der medialen Aufmerksamkeit und finanziell auf Rosen gebettet. Das US-Aussenministerium schätzt das Vermögen des Assad-Clans auf 1 bis 2 Milliarden US-Dollar.

Welchen Nutzen hat Assad für Putin?

«In der Regel ist die politische Karriere der Exilanten vorbei, wenn sie in Moskau landen», sagt MacKenzie. Das dürfte auch im Fall von Assad so sein. Er führt keine Exilregierung an, die darauf hofft, dereinst zurück nach Damaskus zu kehren. Und er verfügt auch über keine Machtmittel, die für den Kreml von Wert wären.

Russische Staatsmedien ändern Tonlage Box aufklappen Box zuklappen Dass Putin den Assad-Clan als vermeintlich legitime Exilregierung Syriens etablieren will, glaubt SRF-Korrespondent Calum MacKenzie nicht. Russland versuche in der Regel nicht, gefallenen Machthabern politisch neues Leben einzuhauchen. Stattdessen dürfte dem Kreml daran gelegen sein, sich mit den neuen Machthabern in Syrien zu arrangieren. Russland droht nach Assads Sturz seinen Militärflughafen und seine Marinebasis an der syrischen Mittelmeerküste zu verlieren. Sie dienten dem Kreml lange Jahre als Drehscheibe zur Versorgung russischer Kräfte in Afrika und gleichzeitig als militärische und strategische Anbindung ans Mittelmeer. Moskau versucht derzeit offenbar, zu retten, was zu retten ist. «Russland hat den neuen Machthabern in Syrien bereits die Hand ausgestreckt», sagt MacKenzie. Ausdruck davon: «Die russische Propaganda spricht nicht mehr von Terroristen, sondern von Kämpfern.» Zudem stellen es die Staatsmedien so dar, als habe es Russland seit jeher unterstützt, dass die syrische Bevölkerung selbst bestimmen darf, wer sie regiert. «Das entspricht allerdings nicht so ganz den historischen Tatsachen», so der Korrespondent.

Warum also gewährt Wladimir Putin dem gestürzten Diktator Asyl? «Mit seiner Militärintervention in Syrien wollte Russland auch zeigen, dass es seine loyalen Verbündeten beschützt», sagt MacKenzie. Der Deal: Assad liess sich zu Moskaus Marionette machen – dafür rettete Moskau sein Regime. Die Rettungsaktion sollte in alle Winkel der Welt ausstrahlen, so etwa auch nach Afrika. «Dass Russland es nicht geschafft hat, Assad erneut zu retten, schadet seinem Image als Versicherung für seine Verbündeten nun aber enorm.»

Putin als Lebensversicherung der Diktatoren

Der Sturz des Assad-Regimes ist eine Blamage für Moskau. Auch, weil er ein verheerendes Signal an andere Verbündete aussendet: Kommt es hart auf hart, werdet ihr fallen gelassen. «Machthaber, die sich auf Putin verlassen, werden sich überlegen, wie viel sein Schutz und seine Unterstützung wert sind», sagt auch Sebastian Ramspeck, internationaler Korrespondent von SRF.

Immerhin: Assad kann nun wohl unbehelligt vor internationaler Strafverfolgung ein schönes Leben in Moskau führen. Auch das ist eine Botschaft, die der Kreml nun an seine Verbündeten aussenden will: Wenn alle Dämme brechen, habt ihr einen sicheren Hafen.

Legende: Kim Jong-un in Nordkorea (im Bild mit Putin), Alexander Lukaschenko in Belarus oder Nicolás Maduro in Venezuela dürften Moskaus Zuschauerrolle beim Sturz des Assad-Regimes genau registriert haben. Keystone/EPA/KCNA

Russland ist allerdings auch daran gelegen, mit den neuen Machthabern in Syrien ins Geschäft zu kommen. Könnte der gefallene Diktator zur Verhandlungsmasse und nach Damaskus ausgeliefert werden? Das hält MacKenzie derzeit für unwahrscheinlich. Denn verstörende Bilder, wie es sie vom Ableben von Saddam Hussein oder Muammar al-Gaddafi gab, dürfte der «Lebensversicherer Russland» kaum sehen wollen.