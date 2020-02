Attacke in London

In London hat gestern ein Mann zwei Menschen niedergestochen.

Beide Opfer sind ausser Lebensgefahr.

Der Täter selbst wurde von Polizisten erschossen. Er wurde erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen.

Laut Polizei wurde der Täter identifiziert. Es handelt sich um einen 20-Jährigen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der Täter wurde wegen der Verbreitung terroristischer Videos verurteilt. Auch soll er Informationen über Messerattacken und das Bauen von Bomben gesammelt haben. Der Mann war in einer belebten Einkaufsstrasse mit einem Messer auf Passanten losgegangen – worauf ihn Polizisten erschossen.

Zwischenfälle in der Vergangenheit

Zuletzt hatte in London Ende November ein Terrorist nahe der London Bridge zwei Menschen mit Messerstichen getötet. Im Juni 2017 starben in der britischen Hauptstadt acht Menschen, nachdem Terroristen mit einem Transporter erst drei Menschen auf der London Bridge umgefahren und anschliessend fünf weitere am Borough Market erstochen hatten. Polizisten erschossen die drei Täter.

Im März desselben Jahres fuhr ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in mehrere Fussgänger. Dabei kamen vier Passanten ums Leben. Der Mann erstach zudem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde.