Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Attentäter einen Lastwagen gekapert und war damit auf einen der grössten Weihnachtsmärkte

Berlins gerast. Auf dem Markt an der Gedächtniskirche tötete er während seiner Amokfahrt elf Menschen, 67 weitere verletzte er teils schwer. Zuvor hatte der 24-jährige Tunesier den Fahrer des Lastwagens erschossen.



Nach der Tat flüchtete er. Unbehelligt gelangte er nach Italien. Am 19. Dezember hielten ihn in einem Mailänder Vorort zwei Polizisten an und wollten ihn kontrollieren. Dabei zog er eine Waffe, worauf ihn einer der Polizisten erschoss.



Der Gesuchte wurde im Juni 2016 in Deutschland als Asylbewerber abgelehnt. Er konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere bei sich hatte. Er war bereits im Visier der Behörden und galt als potenziell gefährlich und mit der Islamistenszene vernetzt.

Trotzdem hatte er untertauchen können. Entsprechend standen nach dem Attentat die Ermittlungsbehörden in Berlin und Nordrhein-Westfalen in der

Kritik.