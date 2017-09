Ein palästinensischer Attentäter hat drei Israelis im besetzten Westjordanland erschossen.

Der Mann habe das Feuer auf Sicherheitskräfte am Eingang der Siedlung Har Adar nahe Jerusalem eröffnet, teilte die israelische Polizei mit.

Wachleute hätten den Attentäter getötet. Ein weiterer Israeli wurde schwer verletzt.

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat den Anschlag verurteilt. «Der grausame Terrorangriff zeigt einmal mehr die tägliche Front, an der unsere Sicherheitskräfte in der wichtigsten Mission stehen – die Sicherheit der Bürger Israels zu schützen und zu verteidigen», schrieb Rivlin auf Twitter.

Israels stellvertretende Aussenministerin Zipi Chotoveli sagte: «Der schreckliche Terroranschlag bei Har Adar an diesem Morgen ist die Willkommensnachricht, die die Palästinenser für den amerikanischen Gesandten Jason Greenblatt vorbereitet haben.» Greenblatt ist der Nahost-Unterhändler von US-Präsident Donald Trump und wird laut Medienberichten in der kommenden Woche in Israel erwartet.

Trump will einen neuen Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern anstossen. «Die amerikanischen Bemühungen müssen sich zunächst darauf konzentrieren, den mörderischen palästinensischen Terrorismus zu stoppen», sagte Chotoveli. Es mache keinen Sinn, mit jemandem zu verhandeln, der Terror fördere.

UNO fordert Siedlungsstopp

Die Siedlung Har Adar befindet sich am Rande des Westjordanlandes, nordöstlich von Jerusalem. Der UNO-Sicherheitsrat hatte im Dezember einen vollständigen Siedlungsstopp Israels gefordert. Israelische Siedlungen seien ein grosses Hindernis für einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden, heisst es in der UNO-Resolution.

Seit Beginn einer Gewaltwelle vor rund zwei Jahren sind bei ähnlichen Attacken mehr als 40 Israelis getötet wurden und rund 300 Palästinenser. Die meisten Palästinenser kamen bei ihren eigenen Anschlägen ums Leben.