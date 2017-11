Pakistan: Terror-Unterstützer oder Verbündeter?

Aus Echo der Zeit vom 24.8.2017

In seiner neuen Afghanistan-Strategie hat US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an Pakistan geäussert. Pakistan gewähre Extremisten Unterschlupf.

Was ist dran an den Vorwürfen - und warum haben die USA Pakistan nicht schon früher unter Druck gesetzt? Fragen an die Journalistin und ehemalige Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Islamabad, Britta Petersen.

Samuel Wyss