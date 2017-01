Mehrere Bürgermeister der von den aktuellen Beben betroffenen Gemeinden sagten am Fernsehen, die Lage sei wegen der neuen Beben, aber auch wegen der Kälte äusserst schwierig. In Mittelitalien schneit es seit drei Tagen. Es liegt so viel Schnee wie seit 50 Jahren nicht mehr. An vielen Orten ist auch der Strom ausgefallen – zehntausende Menschen sind davon betroffen.