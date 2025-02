Brücke in Südkorea eingestürzt: mindestens vier Tote

Beim Einsturz einer Brücke in Südkorea sind laut der Nachrichtenagentur Yonhap mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Sechs weitere Menschen wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück auf einer Autobahn-Baustelle verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es sechs Schwerverletzte und einen Leichtverletzten.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden die Verletzten in ein Spital gebracht. Fünf von ihnen befinden sich nach Angaben der Feuerwehr in kritischem Zustand. Rettungskräfte suchten noch nach einem Verschütteten. «Sie arbeiteten daran, eine Plattform an der Brücke zu installieren», sagte der Chef der örtlichen Feuerwehr.

Legende: Rettungskräfte suchen am Unglücksort noch nach Verschütteten. REUTERS/Kim Hong-ji

Südkoreanische Medien verbreiteten dramatische Aufnahmen, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Teil der Brücke einstürzt und eine grosse Rauchwolke aufsteigt.

Südkoreas Interimspräsident Choi Sang Mok wies die Rettungskräfte an, alle verfügbaren Mittel und Kräfte für den Rettungseinsatz zu mobilisieren. Das Unglück ereignete sich kurz vor zwei Uhr Nachts Schweizer Zeit in Anseong, etwa 65 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul.