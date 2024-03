Das ist zum Unfall bekannt: Der Flixbus war unterwegs von Berlin nach Zürich. Nach ersten Erkenntnissen ist der Doppelstockbus auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Dann raste das Fahrzeug noch knapp 100 Meter über den Grünstreifen, walzte Gebüsche sowie kleinere Bäume nieder und stürzte schliesslich auf die Seite. An dem Unfall war wohl kein anderes Fahrzeug beteiligt, betonte ein Polizeisprecher. An Bord waren nach Angaben von Flixbus 53 Fahrgäste und zwei Fahrer. Beim Unglück sind nach korrigierten Angaben der Polizei mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine der Polizei zunächst als gestorben gemeldete Person befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Zudem gab es mehr als 20 Verletzte.

Das sagt die Betreiberfirma: Flixbus hat sich nach dem verheerenden Busunfall schwer betroffen gezeigt. «Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen», sagte ein Sprecher des Unternehmens. Nach Angaben des Busunternehmens war der Fahrer seit Abfahrt in Berlin um 8 Uhr am Steuer und habe alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten.

Die wichtigsten offenen Fragen: Was zum Unfall geführt hat, ist bisher nicht klar. Es werde eng mit den örtlichen Behörden und den Rettungskräften vor Ort zusammengearbeitet und alles daran gesetzt, die Unfallursache schnell und lückenlos aufzuklären. Auch zu den Opfern ist noch nichts bekannt. Einzig, dass der Fahrer nicht unter den Toten ist, hat die Polizei bekannt gegeben.

1 / 7 Legende: Zahlreiche Krankenwagen und Rettungshelikopter sind nach dem Busunglück bei Leipzig im Einsatz. Reuters/Marvin Gaul 2 / 7 Legende: Hinter der Unfallstelle staut sich der Verkehr. Keystone/JAN WOITAS; 3 / 7 Legende: Beim Unfall ist der Flixbus zur Seite gekippt. Keystone/Marvin Gaul 4 / 7 Legende: Feuerwehrleute inspizieren den verunfallten Reisebus. Keystone/Jan Woitas 5 / 7 Legende: Zur Bergung wurde der Bus am Mittag aufgerichtet. Keystone/Marvin Gaul 6 / 7 Legende: Ein Helikopter auf dem Weg zur Unfallstelle. Keystone/Jan Woitas 7 / 7 Legende: Polizeibeamte weisen Armin Schuster (CDU), Innenminister von Sachsen, an der Unfallstelle auf der A9 den Weg. Keystone/Jan Woitas

Das sagt das Aussendepartement zu möglichen Schweizer Opfern: Ob Schweizer Staatsbürger unter den Todesopfern sind, ist bisher nicht bekannt.

Hotline für Angehörige Box aufklappen Box zuklappen Die Polizei Sachsen hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Sie erreichen diese unter +49 341 966 46666.

Das EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) hat wie folgt Stellung genommen: «Die Schweizer Vertretung in Berlin steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Entsprechende Abklärungen sind im Gang. Schweizer Staatsangehörige vor Ort werden gebeten, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen.»

So verlaufen die Bergungsarbeiten: Erst nach drei Stunden konnte der verunglückte Bus mithilfe von Gurten aufgerichtet und mehrere Tote aus dem Innenraum geholt werden. Das Geschehen war durch mobile Sichtschutzwände abgezäunt. Mehrere Rettungshelikopter und zahlreiche Ambulanzen waren im Einsatz. Die Spitäler in der Umgebung waren im Grosseinsatz. Ein Bergekran sei vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend. Die Autobahn in Richtung München sei noch voll gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben werden soll, ist noch unklar.