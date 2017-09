Versicherungen können von Irma auch profitieren

Aus Rendez-vous vom 11.9.2017

Der Wirbelsturm Irma hat in den USA Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Einen grossen Teil der Schäden tragen die Rückversicherer. Für diese kann es sich auch lohnen, wenn es stürmt, nur so können sie Prämien anheben.

Andere hingegen leiden unter den Sturmschäden, zum Beispiel Pensionskassen.

Charlotte Jacquemart und Klaus Ammann