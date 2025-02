Legende: REUTERS/Mohammed Torokman

Ein Bus mit 42 freigelassenen palästinensischen Gefangenen hat Ramallah in dem von Israel besetzten Westjordanland erreicht, wie im Fernsehen live zu sehen war. Die Palästinenser wurden aus dem israelischen Ofer-Gefängnis entlassen.

Eine weitere Gruppe habe ein Gefängnis in der Negev-Wüste in Israel verlassen und sei auf dem Weg in den Gazastreifen, schrieb das Blatt «Times of Israel».

Im Gegenzug für die drei von der Hamas freigelassenen Geiseln sollen 183 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freikommen. Darunter 18 mit lebenslangen Haftstrafen und 111 Palästinenser, die nach dem 7. Oktober im Gazastreifen festgenommen wurden.

Sieben von ihnen werden aufgrund ihrer schweren Straftaten ins Ausland verbannt.