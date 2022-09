Legende: Die Geiselnahme, bei der 17 Menschen ums Leben kamen, läutete eine neue Ära im Umgang mit der Sicherheit ein. imago images/Sammy Minkoff

Bei dieser Geiselnahme an den Olympischen Spielen in München ist sehr viel schiefgelaufen. Simone Fatzer zu den Geschehnissen: «Ein Sicherheitskonzept der Spiele hat völlig gefehlt. Es ging stets um den schönen Schein, obwohl Terror ein Thema war in der Welt. Diese Terroristen konnten einfach über einen Zaun klettern. Die Sicherheitsleute in München waren unbewaffnet, null ausgebildet für einen Anschlag.»



Dennoch waren die Organisatoren nicht bereit, die Spiele abzubrechen. «Das Fernsehen hat die Geiselnahme praktisch live übertragen. Die Zuschauer konnten sehen, wie sich Scharfschützen in Traineranzügen anpirschten.»



Auch beim Versuch der Geiselbefreiung auf dem Militärflughafen kam es zu einem Desaster: «Fünf Polizisten ohne Funkgeräte gegen acht Geiselnehmer. Dabei kamen die Geiseln ums Leben. Und am Ende kamen die gefangenen Terroristen nach wenigen Wochen bei einer obskuren Flugzeugentführung frei – mit einer sehr zweifelhaften Rolle des deutschen Staates. Für all das hat keiner Verantwortung übernommen.»