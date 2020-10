Die EU ist bereit, weitere restriktive Massnahmen zu ergreifen, wenn sich die Lage in Belarus nicht verbessert: So heisst es in einer beim Aussenministertreffen in Luxemburg verabschiedeten Erklärung. Von den Sanktionen betroffen sein sollen dann auch Präsident Lukaschenko persönlich und ranghohe Beamte.

Bundesaussenminister Heiko Maas hatte sich schon zuvor dafür ausgesprochen, auch gegen Lukaschenko EU-Sanktionen zu verhängen. «Die Gewalt geht weiter. (...) Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten», sagte der SPD-Politiker in Luxemburg.

Bisher wurden 40 Personen wegen Wahlfälschungen oder der gewaltsamen Niederschlagung von friedlichen Protesten sanktioniert. Lukaschenko gehörte bis anhin nicht dazu. Dies wurde damit begründet, dass restriktive Massnahmen gegen den belarussischen Präsidenten die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts erschweren könnten und der EU die Möglichkeit nähmen, ihren Kurs noch einmal zu verschärfen.