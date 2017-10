Was steckt hinter dem Mord an Kim Jong Nam?

Aus Echo der Zeit vom 19.2.2017

Vor einer Woche starb auf dem Flughafen von Kuala Lumpur Kim Jong Nam, der ältere Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un. Die malaysischen Ermittler vermuten, dass er vergiftet wurde.

Seither wird spekuliert, ob das Regime in Pjöngjang dahinter steckt und wenn ja, was der Mord zu bedeuten hat. Rüdiger Frank, Professor für Ostasienwissenschaften an der Universität Wien, kennt Nordkorea so gut wie kaum jemand sonst im deutschen Sprachraum. Er ist erst gestern aus Pjöngjang zurück gekommen. Das Gespräch.

Roman Fillinger