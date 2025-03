Legende: Schweizer Luftwaffe beim Test des F-35A in Payerne (2019). Keystone/Peter Klaunzer

Für die Rüstungsindustrie brechen goldene Zeiten an – vor allem in den USA. Laut dem Stockholmer Sipri-Institut haben die europäischen Länder in den vergangenen Jahren knapp die Hälfte ihrer Rüstungsgüter in den USA bezogen. Bestes Beispiel ist der F-35A-Kampfjet des Herstellers Lockheed Martin, der an eine Vielzahl europäischer Staaten ausgeliefert wird – darunter auch die Schweiz. Für Ersatzteile und Unterhalt fallen zusätzliche Kosten an.

«Die Abhängigkeit von US-Importen wäre eigentlich auch kein Problem», sagt Journalist Fromm. «Nun sitzt aber Donald Trump im Weissen Haus.» Und durch sein unberechenbares Gebaren und Abrücken von Europa steige das Risiko, dass auch Rüstungsgüter zum politischen Druckmittel werden. An «Deals» mit Trump werde es zwar auch künftig kein Vorbeikommen geben. «Aber um möglichst gestärkt in die Verhandlungen zu gehen, sollte Europa so viele Rüstungsgüter wie möglich selber produzieren.»