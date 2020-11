Alexandra Gubser, Frankreich-Korrespondentin, kennt die Details des komplexen Falles: «Nicolas Sarkozy soll 2014 einem Richter am französischen Kassationsgerichtshof - der höchsten juristischen Instanz des Landes – angeboten haben, ihm zu einem Prestige-Posten in Monaco zu verhelfen, wenn dieser ihn über den Stand der Ermittlungen im Fall Bettencourt informiere.

Es ging damals um den Verdacht illegaler Parteispenden: Vertreter von Sarkozys Partei UMP sollen damals Liliane Bettencourt, reichste Frau Frankreichs und Erbin des Kosmetikkonzerns L’Oréal, um Spenden für die Präsidentschafts-Kampagne angegangen haben. Sarkozy wurde bei diesem Prozess vom Vorwurf, die demenzkranke Milliardärin ausgenutzt zu haben, freigesprochen. Weil die Justiz aber seine Agenden beschlagnahmt hatte und er fürchtete, dass diese in anderen juristischen Differenzen ausgewertet werden könnten, blieb er dran. Und so holt Sarkozy diese Affäre heute indirekt wieder ein.»

Indirekt deshalb, weil die Ermittler eigentlich nach Beweisen suchten, wonach Sarkozy rund 50 Millionen Euro vom libyschen Machthaber Ghaddaffi angenommen und in seinen Wahlkampf gesteckt habe. Deshalb hörten sie Sarkozys Telefone und das seines Anwalts Thierry Herzog ab, der heute mit ihm vor Gericht steht. Die Justiz ermittelt in dieser Sache seit Jahren. Ein Prozess droht ihm auch in dieser undurchsichtigen Affäre.