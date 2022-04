SRF News: Die Proteste in der Hauptstadt Brasília enden am Donnerstagabend. Konnten denn die Indigenen mit ihren Demonstrationen bisher etwas erreichen?

David Karasek: Sie konnten einen ersten Erfolg vermelden. Die Bundesstaatsanwaltschaft forderte die Regierung auf, gegen die illegalen Goldsucher in indigenen Gebieten vorzugehen. Ob die Regierung allerdings aktiv wird, ist fraglich.

Weshalb hält sie diesem Druck Stand?

Es geht Bolsonaro in erster Linie um Wahlkampf. In einem halben Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Die Botschaft von Bolsonaro an seine Basis, an die Agrarindustrie oder an die Bergbauunternehmen lautet, wer den Amazonas ausbeuten wolle, könne mit ihm rechnen.

Die Indigene forderten nicht nur den Schutz ihres Wohnraums im Amazonas, sondern sie machten auch einen eindringlichen Hilferuf, dass sie existenziell bedroht seien. Wie sieht denn diese Bedrohung aus?

Sie sagen, dass sie beispielsweise von den Goldgräberinnen und Goldgräbern attackiert werden. Im Jahr 2020 hatte die Fachstelle der katholischen Kirche für Indigenenfragen Cimi 182 Morde an Indigenen gezählt, so viele wie noch nie. Zudem macht die Verseuchung der Gewässer durch das eingesetzte Quecksilber die Menschen krank. Der Führer der Indigenen, Davi Kopenawa, hat mir gesagt, dass die Bergbauleute auch Krankheiten wie Malaria in den Urwald einschleppen oder die indigenen Frauen zur Prostitution zwingen würden.

Wie steht die Bevölkerung in Brasilien zu den Forderungen der Indigenen?

Sie werden durch Proteste in anderen Städten des Landes unterstützt. Zurzeit gehen einige Leute auf die Strasse. Unter ihnen befinden sich Gewerkschaften und viele wütende Brasilianerinnen und Brasilianer, die erstmals seit Beginn der Pandemie wieder an einer Demonstration teilnehmen. Die Wut richtet sich vor allem gegen die Amazonaspolitik der Bolsonaro-Regierung. In Zahlen gesprochen ist der Durchschnitt der Abholzungen im Amazonas unter Bolsonaro 60 Prozent höher als im Jahrzehnt davor.